Які пенсії в Афганців у 2024 році
В Україні пенсії для ветеранів Афганської війни нараховуються за загальними правилами, аналогічно до пенсій за віком. А тому залежать від трудового стажу та розміру заробітної плати. При цьому, мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій становить 4 958 гривень.
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Втім, інвалідність забезпечує право на отримання пенсії без врахування віку. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлено мінімальні пенсійні виплати:
- І група – 15 347 гривень;
- ІІ група – 12 396 гривень;
- ІІІ група – 8 500 гривень.