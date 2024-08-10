Як отримати надбавку за віком
Пенсіонери старше 80 років мають право на надбавку за віком. Така доплата нараховується автоматично, вона додається до основного розміру пенсії.
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Розмір вікової надбавки для таких осіб складає 570 гривень. Доплата надається за умови, що загальна пенсійна виплата пенсіонера менша ніж 10 340,35 гривні.
Кому надається доплата за станом здоров'я
Пенсіонери, які мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку. Ця доплата надається за таких умов:
- пенсіонер, старший за 80 років;
- отримує пенсію за віком;
- проживає на самоті;
- має потребу у догляді від сторонніх осіб (соціальних працівників).
Розмір такої надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, зараз це 944 гривні.