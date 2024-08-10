Как получить надбавку по возрасту
Пенсионеры старше 80 лет имеют право на надбавку по возрасту. Такая доплата начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии.
Читайте также Могут ли пенсионеры получать меньше 3 000 гривен в месяц
Размер возрастной надбавки для таких лиц составляет 570 гривен. Доплата предоставляется при условии, что общая пенсионная выплата пенсионера меньше чем 10 340,35 гривны.
Кому предоставляется доплата по состоянию здоровья
Пенсионеры, которые имеют ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку. Эта доплата предоставляется при следующих условиях:
- пенсионер старше 80 лет;
- получает пенсию по возрасту;
- проживает в одиночестве;
- нуждается в уходе от посторонних лиц (социальных работников).
Размер такой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас это 944 гривны.