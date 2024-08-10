Как получить надбавку по возрасту

Пенсионеры старше 80 лет имеют право на надбавку по возрасту. Такая доплата начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии.

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Размер возрастной надбавки для таких лиц составляет 570 гривен. Доплата предоставляется при условии, что общая пенсионная выплата пенсионера меньше чем 10 340,35 гривны.

Обратите внимание! Возрастная доплата предоставляется, начиная с 70 лет. Ее размер напрямую зависит от возраста лица: пенсионеры от 70 лет до 74 лет включительно получают 300 гривен, лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Кому предоставляется доплата по состоянию здоровья

Пенсионеры, которые имеют ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку. Эта доплата предоставляется при следующих условиях:

пенсионер старше 80 лет;

получает пенсию по возрасту;

проживает в одиночестве;

нуждается в уходе от посторонних лиц (социальных работников).

Размер такой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас это 944 гривны.

Заметьте! Чтобы получить такую надбавку, нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением и документами, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья.