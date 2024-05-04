Гаманці приготувати: для деякої категорії пенсіонерів нарахують доплати
З квітня для пенсіонерів, які продовжили працювати, нарахують додаткові виплати до пенсій. Звертатися по перерахунок не потрібно, а розмір підвищення для кожного буде встановлено індивідуально.
Для кого пенсія зросла
Нещодавно для осіб, які станом на 1 березня мають 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, провели перерахунок пенсій.
Читайте також Заміна пенсії: які виплати отримують пенсіонери без стажуЗверніть увагу! Пенсіонерам звертатися щодо перерахунку нікуди не потрібно. Відбудеться нарахування автоматично згідно із даними у Державному реєстрі застрахованих осіб.
Щодо нового підвищення до пенсії, то розмір для кожної особи розраховується автоматично, адже сума залежить від тривалості стажу та заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.
До речі, в Україні станом на початок квітня нараховували понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких майже 3 мільйони – це пенсіонери, що працюють.
Надбавки у травні
Для тих пенсіонерів, яким станом на 1 травня стукнуло 70 років, передбачено надбавки до пенсійних виплат. Але це тільки у випадку, коли пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Перерахунок для них відбудеться автоматично.
Розмір доплат залежатиме від віку пенсіонера:
- від 70 до 74 років – додаткові 300 гривень,
- від 75 до 79 років – додаткові 456 гривень,
- від 80 років і старше – додаткові 570 гривень.
Скільки отримують пенсіонери в Україні зараз
Станом на 2024 рік мінімальна пенсія для українських пенсіонерів становить:
- для осіб із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень,
- для осіб віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень,
- для тих, кому 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень,
- для пенсіонерів віком понад 80 років й стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень,
- пенсіонерам молодше 70 років і стажем 30-35 років – 2 980 гривень.