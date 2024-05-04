Для кого пенсия выросла

Недавно для лиц, которые по состоянию на 1 марта имеют 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, провели перерасчет пенсий.

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Обратите внимание! Пенсионерам обращаться по поводу перерасчета никуда не нужно. Произойдет начисление автоматически согласно данным в Государственном реестре застрахованных лиц.

Относительно нового повышения к пенсии, то размер для каждого человека рассчитывается автоматически, ведь сумма зависит от продолжительности стажа и заработной платы, с которой исчисляется пенсия.

Кстати, в Украине по состоянию на начало апреля насчитывали более 10 миллионов пенсионеров, из которых почти 3 миллиона – это пенсионеры, работающих.

Надбавки в мае

Для тех пенсионеров, которым по состоянию на 1 мая стукнуло 70 лет, предусмотрены надбавки к пенсионным выплатам. Но это только в случае, когда пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Перерасчет для них произойдет автоматически.

Размер доплат будет зависеть от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет – дополнительные 300 гривен,

от 75 до 79 лет – дополнительные 456 гривен,

от 80 лет и старше – дополнительные 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка не накапливается. То есть лицу в возрасте 75 лет будет начисляться только 456 гривен, а не сумма предыдущей надбавки и текущей.

Сколько получают пенсионеры в Украине сейчас

По состоянию на 2024 год минимальная пенсия для украинских пенсионеров составляет:

для лиц с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен,

для лиц в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен,

для тех, кому 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен,

для пенсионеров старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен,

пенсионерам моложе 70 лет и стажем 30-35 лет – 2 980 гривен.

Обратите внимание! Средняя пенсия по состоянию на 1 апреля составляет 5 743,27 гривны, а пенсионеры, работающие получают в среднем почти 6 100 гривен. Относительно размера максимальной пенсии, то она выросла в этом году с 20 930 гривен до 23 610 гривен.