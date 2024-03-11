Пенсії військових: що змінилося у березні

У зв'язку із індексацією пенсій та збільшенням прожиткового мінімуму, деякі виплати військових зросли. Зокрема це стосується пенсій по інвалідності.

Що змінилося з індексацією

Щорічна індексація пенсій пройшла 1 березня і принесла деякі зміни для військових пенсіонерів. Зокрема, мінімальне підвищення пенсій склало 100 гривень, а максимальне – 1 577 гривень.

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Коефіцієнт індексації у 2024 році склав – 1,079.

Наприклад раніше мінімальні виплати військових по інвалідності без надбавок становили:

І група інвалідності – 5 512,19 гривні;

ІІ група – 5 262,01 гривні;

ІІІ група – 5 010,64 гривні.

Тож у березні їх виплати орієнтовно зросли на 600 – 700 гривень, але варто враховувати, за залежно від звання та причин каліцтва ці розміри можуть бути ще на 10-30% вищими.

Як зросли виплати через прожитковий мінімум

Пенсійні виплати військовослужбовців зросли разом із збільшенням прожиткового мінімуму до 2 361 гривні. Проте нові суми такі особи почнуть отримувати лише з 1 березня.

Таку примітку зробили у Законі "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Нині учасникам бойових дій доплачують до пенсії 25% прожиткового мінімуму, а особам з інвалідністю внаслідок війни:

ІІІ групи – 30%;

ІІ групи – 40%;

І групи – 50%.

Загальна сума пенсії для учасників бойових дій з усіма надбавками не може бути меншою ніж 210% прожиткового мінімуму. А для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни: