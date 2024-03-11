Що змінилося з індексацією
Щорічна індексація пенсій пройшла 1 березня і принесла деякі зміни для військових пенсіонерів. Зокрема, мінімальне підвищення пенсій склало 100 гривень, а максимальне – 1 577 гривень.
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Наприклад раніше мінімальні виплати військових по інвалідності без надбавок становили:
- І група інвалідності – 5 512,19 гривні;
- ІІ група – 5 262,01 гривні;
- ІІІ група – 5 010,64 гривні.
Тож у березні їх виплати орієнтовно зросли на 600 – 700 гривень, але варто враховувати, за залежно від звання та причин каліцтва ці розміри можуть бути ще на 10-30% вищими.
Як зросли виплати через прожитковий мінімум
Пенсійні виплати військовослужбовців зросли разом із збільшенням прожиткового мінімуму до 2 361 гривні. Проте нові суми такі особи почнуть отримувати лише з 1 березня.
Нині учасникам бойових дій доплачують до пенсії 25% прожиткового мінімуму, а особам з інвалідністю внаслідок війни:
- ІІІ групи – 30%;
- ІІ групи – 40%;
- І групи – 50%.
Загальна сума пенсії для учасників бойових дій з усіма надбавками не може бути меншою ніж 210% прожиткового мінімуму. А для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни:
- ІІІ групи – 360%;
- ІІ групи – 525%;
- І групи – 650%.