Что изменилось с индексацией
Ежегодная индексация пенсий прошла 1 марта и принесла некоторые изменения для военных пенсионеров. В частности, минимальное повышение пенсий составило 100 гривен, а максимальное – 1 577 гривен.
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Например, ранее минимальные выплаты военных по инвалидности без надбавок составляли:
- І группа инвалидности – 5 512,19 гривны;
- II группа – 5 262,01 гривны;
- ІІІ группа – 5 010,64 гривны.
Поэтому в марте их выплаты ориентировочно выросли на 600 – 700 гривен, но стоит учитывать, в зависимости от звания и причин увечья эти размеры могут быть еще на 10-30% выше.
Как выросли выплаты из-за прожиточного минимума
Пенсионные выплаты военнослужащих выросли вместе с увеличением прожиточного минимума до 2 361 гривны. Однако новые суммы такие лица начнут получать только с 1 марта.
Сейчас участникам боевых действий доплачивают к пенсии 25% прожиточного минимума, а лицам с инвалидностью вследствие войны:
- III группы – 30%;
- II группы – 40%;
- І группы – 50%.
Общая сумма пенсии для участников боевых действий со всеми надбавками не может быть меньше 210% прожиточного минимума. А для лиц, которые получили инвалидность вследствие войны:
- III группы – 360%;
- II группы – 525%;
- І группы – 650%.