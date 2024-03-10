Якщо не пройти ідентифікацію: що буде

За даними Мінсоцполітики України, інформація щодо блокування пенсійних банківських рахунків, якщо на них не зафіксовано руху коштів протягом пів року, не є правдивою.

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Відтак, юристи пояснюють, що це неможливо через низку причин:

нормативні акти, що регулюють сферу соцзабезпечення – не передбачають таке блокування;

Мінсоцполітики не має повноважень і технічної можливості втручатися у сферу діяльності банків щодо блокування карток.

Нагадуємо, що з 2004 року в Україні присутня фізична ідентифікація для тих, хто отримує пенсію, або соцвиплати. Це потрібно для підтвердження того, що особа є дійсною та досі живою.

Чому кошти не нараховуються

Тобто, якщо пенсіонери-переселенці не користуються банківською карткою протягом 6 місяців, то пенсійні виплати їм продовжують нараховувати, але не переводять на картку до з’ясування обставин.

Блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їхніх внутрішніх правил,

– пишуть експерти.

Відтак пенсія накопичуватиметься на рахунку до тих пір, поки особа не підтвердить свою особу. Таким чином, пройти ідентифікацію можна:

у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку;

через вебпортал Пенсійного фонду – у режимі відеоконференцзв'язку;

за кордоном – у закордонній дипломатичній установі України, де потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.

Яку інформацію потрібно надавати при ідентифікації

Є визначений перелік інформації, яку спеціаліст має уточнити під час проведення процедури. Зокрема йдеться про такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата та місце народження;

номер, серія, термін дії, дата та місце видачі паспорта України;

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

ідентифікаційний код;

реквізити пенсійного посвідчення;

номер телефону, електронна адреса;

місце проживання, відповідно до реєстрації та фактичне;

час і місце останнього звернення у ПФУ.