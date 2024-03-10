Якщо не пройти ідентифікацію: що буде
За даними Мінсоцполітики України, інформація щодо блокування пенсійних банківських рахунків, якщо на них не зафіксовано руху коштів протягом пів року, не є правдивою.
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Відтак, юристи пояснюють, що це неможливо через низку причин:
- нормативні акти, що регулюють сферу соцзабезпечення – не передбачають таке блокування;
- Мінсоцполітики не має повноважень і технічної можливості втручатися у сферу діяльності банків щодо блокування карток.
Чому кошти не нараховуються
Тобто, якщо пенсіонери-переселенці не користуються банківською карткою протягом 6 місяців, то пенсійні виплати їм продовжують нараховувати, але не переводять на картку до з’ясування обставин.
Блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їхніх внутрішніх правил,
– пишуть експерти.
Відтак пенсія накопичуватиметься на рахунку до тих пір, поки особа не підтвердить свою особу. Таким чином, пройти ідентифікацію можна:
- у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку;
- через вебпортал Пенсійного фонду – у режимі відеоконференцзв'язку;
- за кордоном – у закордонній дипломатичній установі України, де потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.
Яку інформацію потрібно надавати при ідентифікації
Є визначений перелік інформації, яку спеціаліст має уточнити під час проведення процедури. Зокрема йдеться про такі дані:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- дата та місце народження;
- номер, серія, термін дії, дата та місце видачі паспорта України;
- номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- ідентифікаційний код;
- реквізити пенсійного посвідчення;
- номер телефону, електронна адреса;
- місце проживання, відповідно до реєстрації та фактичне;
- час і місце останнього звернення у ПФУ.