Якщо не пройти ідентифікацію: що буде

За даними Мінсоцполітики України, інформація щодо блокування пенсійних банківських рахунків, якщо на них не зафіксовано руху коштів протягом пів року, не є правдивою.

Читайте також: Перерахування грошової допомоги: які ще виплати зміняться

Відтак, юристи пояснюють, що це неможливо через низку причин:

  • нормативні акти, що регулюють сферу соцзабезпечення – не передбачають таке блокування;
  • Мінсоцполітики не має повноважень і технічної можливості втручатися у сферу діяльності банків щодо блокування карток.

Чому кошти не нараховуються

Тобто, якщо пенсіонери-переселенці не користуються банківською карткою протягом 6 місяців, то пенсійні виплати їм продовжують нараховувати, але не переводять на картку до з’ясування обставин.

Блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їхніх внутрішніх правил,
– пишуть експерти.

Відтак пенсія накопичуватиметься на рахунку до тих пір, поки особа не підтвердить свою особу. Таким чином, пройти ідентифікацію можна:

  • у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку;
  • через вебпортал Пенсійного фонду – у режимі відеоконференцзв'язку;
  • за кордоном – у закордонній дипломатичній установі України, де потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.

Яку інформацію потрібно надавати при ідентифікації

Є визначений перелік інформації, яку спеціаліст має уточнити під час проведення процедури. Зокрема йдеться про такі дані:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • дата та місце народження;
  • номер, серія, термін дії, дата та місце видачі паспорта України;
  • номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • ідентифікаційний код;
  • реквізити пенсійного посвідчення;
  • номер телефону, електронна адреса;
  • місце проживання, відповідно до реєстрації та фактичне;
  • час і місце останнього звернення у ПФУ.