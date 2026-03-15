Військові пенсії у березні змінилися не лише через індексацію: що ще вплинуло на суми

У березні розмір військових пенсій змінився не лише через індексацію. На підсумкові суми вплинули одразу кілька чинників, тож підвищення для колишніх військовослужбовців виявилося різним.

Від чого залежить розмір пенсії військових?

У березні військові пенсії зросли не лише через щорічну індексацію на 12,1%. Остаточний розмір виплат визначався одразу кількома чинниками: від виду пенсії та дати її призначення до наявності інвалідності, спеціальних доплат і встановлених урядом меж підвищення.

Цікаво Три цифри вирішують усе: що слід перевірити після індексації пенсії

Саме тому суми після перерахунку в колишніх військовослужбовців виявилися різними. Ключовою підставою для березневого перегляду стала урядова постанова про індексацію пенсій і страхових виплат у 2026 році, пояснили у Пенсійному фонді.

Вона поширилася, зокрема, на пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, якщо такі виплати були призначені до 31 грудня 2025 року. Тобто перерахунок охопив не лише самих колишніх військових, а й окремих членів їхніх сімей.

Водночас сам коефіцієнт індексації не давав однакового результату для всіх:

Річ у тім, що на 12,1% збільшували не всю пенсію, а лише її основний розмір. Надбавки, доплати, підвищення за особливий статус чи інші додаткові складові під індексацію не підпадали.

Через це навіть за схожого загального розміру пенсії двоє людей могли отримати зовсім різну надбавку.

Ще один важливий фактор – березневе підвищення проводили в межах установлених обмежень. Уряд визначив, що сума індексації не може бути меншою за 100 гривень і більшою за 1 500 гривень.

Отже, частина пенсіонерів отримала мінімальне гарантоване підвищення, а частина – не змогла вийти за верхню межу, навіть якщо формульний розрахунок давав більшу суму.

Зверніть у вагу! На розмір військової пенсії також впливало те, що індексацію нараховували на вже раніше перераховану базу, яка керується законом. Тобто у 2026 році підвищення застосовували до суми, яка вже була скоригована попередніми індексаціями 2022, 2023, 2024 і 2025 років.

Це також пояснює, чому в одних військових пенсіонерів березнева надбавка виявилася відчутнішою, ніж в інших.

Чи зросли пенсії по інвалідності для військових?

Окремо змінилися мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю з числа колишніх військовослужбовців. Саме для цієї категорії березневий перегляд мав особливе значення, адже зросли гарантовані мінімальні виплати.

Для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсія підвищилася до 18 885 гривень, для II групи – до 15 494 гривень, для III групи – до 10 625 гривень. Тобто якщо за індивідуальним розрахунком сума виявлялася нижчою, держава мала забезпечити саме цей мінімальний рівень.

Не менш важливо й те, що після березневого перерахунку збереглися окремі щомісячні доплати, встановлені раніше для певних категорій військових пенсіонерів. Вони не індексувалися окремо, але залишалися складовою загальної виплати.

Тому підсумкова сума пенсії у березні формувалася не лише за рахунок індексації, а як результат поєднання базового перерахунку, старих доплат, спеціальних гарантій і чинних обмежень.

Отже, у березні військові пенсії змінилися за складнішою схемою, ніж може здаватися на перший погляд. На суму вплинули не лише 12,1% індексації, а й структура самої пенсії, урядові ліміти, наявність доплат, статус пенсіонера та мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю.

На скільки зросла пенсія інших осіб?