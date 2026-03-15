Військові пенсії у березні змінилися не лише через індексацію: що ще вплинуло на суми
- У березні військові пенсії зросли через індексацію на 12,1% та інші чинники, включаючи вид пенсії і наявність інвалідності.
- Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю також підвищилися, зокрема до 18 885 гривень для I групи, 15 494 гривень для II групи, і 10 625 гривень для III групи.
У березні розмір військових пенсій змінився не лише через індексацію. На підсумкові суми вплинули одразу кілька чинників, тож підвищення для колишніх військовослужбовців виявилося різним.
Від чого залежить розмір пенсії військових?
У березні військові пенсії зросли не лише через щорічну індексацію на 12,1%. Остаточний розмір виплат визначався одразу кількома чинниками: від виду пенсії та дати її призначення до наявності інвалідності, спеціальних доплат і встановлених урядом меж підвищення.
Саме тому суми після перерахунку в колишніх військовослужбовців виявилися різними. Ключовою підставою для березневого перегляду стала урядова постанова про індексацію пенсій і страхових виплат у 2026 році, пояснили у Пенсійному фонді.
Вона поширилася, зокрема, на пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, якщо такі виплати були призначені до 31 грудня 2025 року. Тобто перерахунок охопив не лише самих колишніх військових, а й окремих членів їхніх сімей.
Водночас сам коефіцієнт індексації не давав однакового результату для всіх:
- Річ у тім, що на 12,1% збільшували не всю пенсію, а лише її основний розмір. Надбавки, доплати, підвищення за особливий статус чи інші додаткові складові під індексацію не підпадали.
- Через це навіть за схожого загального розміру пенсії двоє людей могли отримати зовсім різну надбавку.
- Ще один важливий фактор – березневе підвищення проводили в межах установлених обмежень. Уряд визначив, що сума індексації не може бути меншою за 100 гривень і більшою за 1 500 гривень.
Отже, частина пенсіонерів отримала мінімальне гарантоване підвищення, а частина – не змогла вийти за верхню межу, навіть якщо формульний розрахунок давав більшу суму.
Зверніть у вагу! На розмір військової пенсії також впливало те, що індексацію нараховували на вже раніше перераховану базу, яка керується законом. Тобто у 2026 році підвищення застосовували до суми, яка вже була скоригована попередніми індексаціями 2022, 2023, 2024 і 2025 років.
Це також пояснює, чому в одних військових пенсіонерів березнева надбавка виявилася відчутнішою, ніж в інших.
Чи зросли пенсії по інвалідності для військових?
Окремо змінилися мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю з числа колишніх військовослужбовців. Саме для цієї категорії березневий перегляд мав особливе значення, адже зросли гарантовані мінімальні виплати.
Для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсія підвищилася до 18 885 гривень, для II групи – до 15 494 гривень, для III групи – до 10 625 гривень. Тобто якщо за індивідуальним розрахунком сума виявлялася нижчою, держава мала забезпечити саме цей мінімальний рівень.
Не менш важливо й те, що після березневого перерахунку збереглися окремі щомісячні доплати, встановлені раніше для певних категорій військових пенсіонерів. Вони не індексувалися окремо, але залишалися складовою загальної виплати.
Тому підсумкова сума пенсії у березні формувалася не лише за рахунок індексації, а як результат поєднання базового перерахунку, старих доплат, спеціальних гарантій і чинних обмежень.
Отже, у березні військові пенсії змінилися за складнішою схемою, ніж може здаватися на перший погляд. На суму вплинули не лише 12,1% індексації, а й структура самої пенсії, урядові ліміти, наявність доплат, статус пенсіонера та мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю.
На скільки зросла пенсія інших осіб?
Щоб оцінити, чи коректно Пенсійний фонд провів березневий перерахунок, пенсіонеру насамперед слід перевірити дані у власному кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Для базової самоперевірки достатньо звірити три ключові показники, від яких залежить логіка нарахування після індексації.
Передусім варто подивитися на основний розмір пенсії – саме ту суму, яка береться за базу для індексації. Це принципово важливо, адже підвищення застосовують не до всієї пенсійної виплати, а лише до її базової частини без урахування більшості доплат, надбавок і цільових підвищень.
Другий показник – це фактичний розмір пенсії після березневого перерахунку. Його доцільно зіставити з попередньою сумою, щоб зрозуміти, яким виявилося реальне зростання виплати після індексації, а не орієнтуватися лише на оголошений відсоток підвищення.
Третя цифра, яку потрібно врахувати, – коефіцієнт індексації 1,121, застосований у 2026 році. Якщо помножити базовий розмір пенсії на цей показник, можна розрахувати орієнтовне значення оновленої базової суми.