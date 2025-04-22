Пенсії військовим в Україні: які зміни готує уряд

В Україні найбільша категорія "спеціальних" пенсіонерів, тобто кадрових військових. І абсолютна більшість цих людей не була учасниками у воєнних діях, тоді як мобілізовані військові фактично отримуватимуть такі ж пенсії, як і звичайні українці.

Пенсії військовим в Україні

Зокрема із 810 тисяч людей, які отримують пенсії за спеціальними законами, близько 396 тисяч – це військові, пише 24 Канал з посиланням на міністерку соцполітики Оксани Жолнович.

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З них лише 94 тисячі осіб брали участь у захисті Батьківщини з 2014 року та мають статус ветерана війни (УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни тощо). Водночас йдеться не лише Збройні сили, а ще й про Нацгвардію, СБУ, прикордонників, розвідку та членів родин загиблих.

Усі, хто нині служить і отримує бойові надбавки, сплачують з них внески, і це вплине на їхню майбутню пенсію. У 2025 році держава навіть розширила максимальну базу для нарахування внеску – щоб люди могли "накопичити" більшу пенсію зі своєї зарплати,

– зазначила Жолнович.

Як держава планує покращити ситуації з військовими пенсіями

Згідно зі слів міністерки, для посилення справедливості у пенсійному забезпеченні, Мінсоцполітики працює над кількома важливими речами. Наприклад, мова йде про законопроєкти щодо накопичувальної системи та нову формулу розрахунку пенсії. Саме вони дозволять прив’язати розмір пенсії до реального стажу та зарплати.

По-друге, ми готуємо певні законодавчі рішення про вдосконалення пенсійного забезпечення для тих військовослужбовців (зокрема чинних), які стали на захист Батьківщини, водночас не є кадровими військовими,

– повідомила Оксана Жолнович.

Зверніть увагу! Таким чином держава може подякувати військовослужбовцям після демобілізації не лише словами, а й через "окрему, більш гідну підтримку в старості".