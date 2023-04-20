На яку пенсію за інвалідністю можуть розраховувати військові

Кожен військовий, у якого внаслідок серйозного поранення чи захворювання на службі суттєво погіршилося здоров'я, має право на отримання пенсії за інвалідністю. Її розмір залежить від деяких причин.

Розмір пенсії за інвалідністю

Військові пенсії за інвалідністю залежать від отриманої групи, а вимірюється у відсотках від грошового забезпечення. Їх поділяють на певні види.

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Перший вид – пенсії за інвалідністю, яка настала внаслідок війни. Йдеться про поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язані з перебуванням на фронті:

I група інвалідності – 100% грошового забезпечення, але не менше 5 025 гривень;

II група інвалідності – 80% грошового забезпечення, не менше 4 610 гривень;

III група інвалідності – 60% грошового забезпечення, не менше 4 396 гривень.

Другий вид – пенсії за інвалідністю від нещасного випадку. Однак цей випадок не пов'язаний з війною:

I група інвалідності – 70% грошового забезпечення. Не менше 4 605 гривень;

II група інвалідності – 60% грошового забезпечення, не менше 4 396 гривень;

III група інвалідності – 40% грошового забезпечення, не менше 4 186 гривень.

що військовий зможе отримати таку пенсію у разі, якщо інвалідність настала під час служби й протягом 3 місяців після закінчення. Можливо й пізніше, але якщо її спричинила травма, яку отримала особа під час служби.

До слова, крім пенсій військові можуть отримати ще й одноразові виплати через інвалідність. Для I групи – 1,073 мільйона гривень, II групи – 805,2 тисячі гривень, III група – 671 тисячі гривень.

Хто з пенсіонерів може втратити пенсію

Нагадуємо, що Україна планує розірвати угоду про трудову діяльність з Росією. А тому громадяни, які набули страховий стаж на території агресорки, можуть не отримати права на пенсію.

Цікаво Друга пенсія може з'явитися ще у 2023 році

Ще раніше згідно з угодою обидві сторони визнавали дипломи, свідоцтва та інші документи державного зразка про рівень освіти та кваліфікації. Також визнавався й страховий стаж, який вони набували на територіях обох країн.