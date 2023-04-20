На какую пенсию по инвалидности могут рассчитывать военные

Каждый военный, у которого в результате серьезного ранения или заболевания службы существенно ухудшилось здоровье, имеет право на получение пенсии по инвалидности. Ее размер зависит от некоторых причин.

Размер пенсии по инвалидности

Военные пенсии по инвалидности зависят от полученной группы, а измеряются в процентах от денежного довольствия. Их делят на определенные виды.

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Первый вид – пенсии по инвалидности, наступившей в результате войны. Речь идет о ранениях, контузиях, увечьях, заболеваниях, связанных с пребыванием на фронте:

I группа инвалидности – 100% денежного довольствия, но не менее 5 025 гривен;

II группа инвалидности – 80% денежного довольствия, не менее 4 610 гривен;

III группа инвалидности – 60% денежного довольствия, не менее 4 396 гривен.

Второй вид – пенсии по инвалидности от несчастного случая. Однако этот случай не связан с войной:

I группа инвалидности – 70% денежного довольствия. Не менее 4605 гривен;

II группа инвалидности – 60% денежного довольствия, не менее 4 396 гривен;

III группа инвалидности – 40% денежного довольствия, не менее 4 186 гривен.

что военный сможет получить такую пенсию в случае, если инвалидность наступила во время службы и в течение трех месяцев после окончания. Возможно и позже, но если ее причинила травма, которую получил человек во время службы.

К слову, кроме пенсий, военные могут получить еще и единовременные выплаты из-за инвалидности. Для I группы – 1,073 миллиона гривен, II группы – 805,2 тысяч гривен, III группа – 671 тысяч гривен.

Кто из пенсионеров может потерять пенсию

Напомним, что Украина планирует расторгнуть соглашение о трудовой деятельности с Россией. Поэтому граждане, которые получили страховой стаж на территории агрессорки, могут не получить права на пенсию.

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Еще раньше, согласно соглашению, обе стороны признавали дипломы, свидетельства и другие документы государственного образца об уровне образования и квалификации. Также признавался и страховой стаж, который они приобретали на территориях обеих стран.