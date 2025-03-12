Як змінились пенсії військовослужбовців з інвалідністю у 2025 році

Розмір пенсії військовослужбовців з інвалідністю залежить від сукупності факторів. Зокрема, призначеної групи.

Яку пенсію мають особи, що отримали інвалідність внаслідок війни

Законом України №2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року визначено, хто належить до громадян, що набули інвалідність внаслідок війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Військовослужбовці, які набули інвалідність внаслідок війни мають такий основний розмір пенсії, залежно від групи:

І група – 100% від відповідних сум грошового забезпечення;

ІІ група – 80%;

ІІІ група – 60%.

Зверніть увагу! Відповідно до рішення Кабміну, обчислений основний розмір пенсії має бути збільшено на 25%.

До того ж, як вказує ПФУ, до розміру пенсії призначається спеціальне підвищення:

для осіб з інвалідністю, внаслідок війни І групи – 50% – 1 180,50 гривень;

ІІ групи – 40% – 944,4 гривень;

ІІІ групи – 30% – 708,3 гривень.

Також цим особам надається цільова грошова допомога. Зараз вона така:

особи з інвалідністю І групи отримують 70 гривень;

ІІ та ІІІ групи – 50 гривень.

Якщо щомісячна виплата особи (з урахуванням усіх надбавок та доплат) не досягає визначеного мінімуму, ця пенсія штучно "дотягується" до мінімального розміру. Які ці ліміти зараз:

для І групи мінімум складає – 16 847 гривень;

ІІ групи – 13 822 гривень;

ІІІ групи – 9 478 гривень.

Зауважте! Виключенням з цього переліку є пенсія, що надається за особливі заслуги перед Україною.