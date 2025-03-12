Какую пенсию имеют лица, получившие инвалидность вследствие войны

Законом Украины №2262-ХII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 9 апреля 1992 года определено, кто относится к гражданам, получившим инвалидность вследствие войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Военнослужащие, которые приобрели инвалидность вследствие войны имеют такой основной размер пенсии, в зависимости от группы:

I группа – 100% от соответствующих сумм денежного обеспечения;

ІІ группа – 80%;

ІІІ группа – 60%.

Обратите внимание! Согласно решению Кабмина, исчисленный основной размер пенсии должен быть увеличен на 25%.

К тому же, как указывает ПФУ, к размеру пенсии назначается специальное повышение:

для лиц с инвалидностью, вследствие войны I группы – 50% – 1 180,50 гривен;

ІІ группы – 40% – 944,4 гривны;

III группы – 30% – 708,3 гривен.

Также этим лицам предоставляется целевая денежная помощь. Сейчас она такова:

лица с инвалидностью I группы получают 70 гривен;

II и III группы – 50 гривен.

Если ежемесячная выплата лица (с учетом всех надбавок и доплат) не достигает определенного минимума, эта пенсия искусственно "дотягивается" до минимального размера. Какие эти лимиты сейчас:

для I группы минимум составляет – 16 847 гривен;

ІІ группы – 13 822 гривен;

ІІІ группы – 9 478 гривен.

Заметьте! Исключением из этого перечня является пенсия, предоставляемая за особые заслуги перед Украиной.