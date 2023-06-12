Які пенсії отримують люди з інвалідністю та як оформити виплату

В Україні пенсія з інвалідності призначається незалежно від того, коли настала часткова або повна втрата здоров’я. На розмір же виплати впливають 2 параметри: відсоток від розміру пенсії за віком та група інвалідності.

Хто має право на пенсію з інвалідності

Така виплата призначається в разі повної або часткової втрати працездатності – в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, а також інвалідності з дитинства. При цьому не відіграє ролі, чи інвалідність настала у період роботи, до влаштування на неї чи після звільнення.

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Проте для призначення необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж. Як пояснили в Міністерстві соцiальної політики, залежно від віку та групи інвалідності цей стаж має складати щонайменш від 1 до 15 років. Наприклад:

для І групи – 1 рік для осіб до 25 років, 10 років – для осіб віком від 54 до 59 років;

для ІІ та ІІІ груп – 1 рік для осіб до 23 років, 14 років – для осіб віком від 56 до 59 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку (незалежно від групи), мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу,

– зазначили в міністерстві.

Скільки платитимуть

100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;

90% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю ІІ групи;

50% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Крім того, важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до виповнення 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Особа з інвалідністю, яка не має достатньої кількості страхового стажу, може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із

Мінімальна сума пенсії:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 100 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривні.

При зміні групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується із дня зміни групи інвалідності.

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни розраховується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Нині ця сума складає 2 093 гривні. Станом на червень, пенсійна виплата для таких людей:

з І групою не може бути меншою за 13 604,5 гривні (650% ПМ);

з II групою – 10 988,25 гривні (525% ПМ);

з III групою – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Конкретний розмір пенсії з інвалідності для військовослужбовців залежить від: розміру грошового забезпечення конкретної особи; причини інвалідності.

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи:

для І групи – 6 840 гривень;

для ІІ групи – 5 472 гривні;

для III групи – 4 218 гривень;

для дітей з інвалідністю – 4 218 гривень.

Мінімальний же розмір пенсії для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи обчислюється на основі середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 1 березня цей показник складав 13 376,21 гривні. Відповідно:

для І групи передбачена виплата у 100%, що дорівнює 13 376,21 гривні;

для ІІ групи – 80%, 10 700,97 гривні;

для ІІІ групи – 60%, 8 025,73 гривні.

Які потрібні документи

Заява про призначення пенсії з інвалідності;

паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік;

ідентифікаційний номер;

документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо);

виписка з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;

відомості про зарплату.

Як подати заяву й документи

Заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до будь-якого управління Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання особисто або через уповноваженого представника.

Також це можна зробити онлайн. Зокрема, через:

портал електронних послуг Пенсійного фонду;

мобільний застосунок ПФ.

Сподіватись на підвищення виплат у 2023 році особам з інвалідністю не варто. Річ у тім, що такі пенсії вже перерахували – у березні.