Виплати для пенсіонерів за кордоном: чому вам може не надходити пенсія

Значна частина українців зараз перебуває за кордоном. Хтось виїхав на ПМП, однак, більшість були вимушені тікати від війни.

Кому надають пенсію за кордоном

Право на щомісячну українську пенсію мають громадяни, що покинули Україну для тимчасового проживання за кордоном. Кошти продовжують нараховуватися на банківський рахунок.

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У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання,

– зазначає Мінсоцполітики

Потрібно розуміти, що у разі виїзду пенсіонера на ПМП, формат нарахування пенсійних виплат змінюється. Регулювання відбувається відповідно до укладених між Україною та іншими країнами міжнародними договорами.

Складності можуть виникнути у тих пенсіонерів, які отримували свої виплати через "Укрпошту". Якщо пенсіонер не забирає свої гроші, його рахунок буде заморожено до з'ясування обставин. Тобто до особистого звернення громадянина або ж констатації його смерті.

Щоб зберегти свої виплати, пенсіонери можуть поштові перекази перевести на банківські. Для цього потрібно звернутися у ПФУ і надати такі документи:

електронна копія паспорта громадянина України;

ІПН;

банківська карта;

копія повних реквізитів до банківської карти.

Як можуть повернути виплати біженці

Деякі пенсіонери отримали статус біженця, після виїзду за кордон. Такі особи можуть повернути собі виплати, звернувшись у Пенсійний фонд поштою.

До заяви громадянин має додати:

копію паспорта;

документи, що засвідчують отримання тимчасового захисту або статус біженця;

документ з підтвердженням реєстрації на місці тимчасового проживання, з перекладом на необхідну мову;

оригінал документа, який підтверджує, що особа є живою.

Однак, усі ці документи не мають сили, якщо вони не завірені уповноваженою особою. Йдеться про нотаріуса або представника українського консульства.