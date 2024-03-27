Кому предоставляют пенсию за рубежом

Право на ежемесячную украинскую пенсию имеют граждане, покинувшие Украину для временного проживания за рубежом. Средства продолжают начисляться на банковский счет.

Читайте также Доллар пересек новую психологическую отметку: как подорожала валюта

В случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу пенсия, назначенная в Украине, по заявлению пенсионера может быть выплачена ему за шесть месяцев вперед перед отъездом, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания,

– отмечает Минсоцполитики

Нужно понимать, что в случае выезда пенсионера на ПМЖ, формат начисления пенсионных выплат меняется. Регулирование происходит в соответствии с заключенными между Украиной и другими странами международными договорами.

Сложности могут возникнуть у тех пенсионеров, которые получали свои выплаты через "Укрпочту". Если пенсионер не забирает свои деньги, его счет будет заморожен до выяснения обстоятельств. То есть до личного обращения гражданина или же констатации его смерти.

Чтобы сохранить свои выплаты, пенсионеры могут почтовые переводы перевести на банковские. Для этого нужно обратиться в ПФУ и предоставить следующие документы:

электронная копия паспорта гражданина Украины;

ИНН;

банковская карта;

копия полных реквизитов к банковской карте.

Как могут вернуть выплаты беженцы

Некоторые пенсионеры получили статус беженца, после выезда за границу. Такие лица могут вернуть себе выплаты, обратившись в Пенсионный фонд через почту.

К заявлению гражданин должен приложить:

копию паспорта;

документы, удостоверяющие получение временной защиты или статус беженца;

документ с подтверждением регистрации на месте временного проживания, с переводом на необходимый язык;

оригинал документа, подтверждающий, что лицо является живым.

Однако все эти документы не имеют силы, если они не заверены уполномоченным лицом. Речь идет о нотариусе или представителе украинского консульства.