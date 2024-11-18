Пенсії та зарплати будуть: Президент пообіцяв стабільні виплати у 2025 році

Володимир Зеленський розповів про пенсії та зарплати у 2025 році. Він запевнив українців, що гроші на виплати є.

Пенсії і зарплати у 2025 році

У 2025 році пенсії та зарплати для працівників державного сектору будуть забезпечені коштом допомоги від міжнародних партнерів, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента.

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Володимир Зеленський Президент України Усі наші люди, які залежать від держави, на 2025 рік вже забезпечені заробітними платами та пенсіями. Мені здається, ця стабільність сьогодні важлива.

Також він запевнив, що наступного року завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями Україні вдасться забезпечити стабільну фінансову ситуацію.

Що стосується фінансів, то, скажу чесно, сьогодні завдяки нашій роботі з міжнародними інституціями, зокрема, налагодженому діалогу з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком, а також трьом десятками безпекових угод, частиною яких є не тільки зброя, а й фінанси, маємо стабільну фінансову ситуацію. Це дуже важливо,

– сказав він.

Від лютого 2022 року зовнішня бюджетна підтримка України сягнула до понад 100 мільярів доларів. З яких: