Зміни у нарахуванні пенсій: що чекає на пенсіонерів у жовтні

Восени збільшення пенсійних виплат не планується. Наступна індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року, тоді ж переглянуть і прожитковий мінімум.

Що буде з пенсіями у жовтні

Розмір виплат для пенсіонерів залишається без змін. Виключення складають пенсії, до яких додається вікова надбавка. Якщо пенсіонер досягне визначеного віку, його пенсія зростатиме.

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Доплати за віком зараз такі:

300 гривень люди віком від 70 до 74 років включно;

456 гривень – від 75 до 79 років включно;

579 гривень – від 80 років.

Розмір пенсій, згідно зі статистикою ПФУ:

виплати до 2 000 гривень мають 0,6% громадян;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

понад 10 000 гривень – 10,4%.

З 2 жовтня стартувало фінансування виплат, які видаються через "Укрпошту". Починаючи з 4 числа відбудеться розрахунок коштів, які передаються через банківські установи.

На пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" спрямовано 800,8 мільйона гривень; на оплату лікарняних – 47,2 мільйона гривень. 2 жовтня надано 48 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

– звітують у ПФУ

Громадяни України, які перебувають за кордоном, також мають право на пенсійні виплати. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок. У Польщі українці можуть отримати пенсію на пошті через міжнародний переказ.