Кому нададуть надбавки до пенсії у жовтні

Пенсійні виплати в Україні пропорційно зростають протягом останніх років. .У бюджеті на 2024 рік також запланована нова індексація пенсій.

Чи збільшаться пенсії

Попри складну економічну ситуацію в країні, український уряд провів дві індексації протягом 2023 року. Виплати значної кількості пенсіонерів зросли. До кінця 2023 року збільшення пенсій не планується.

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Пенсійні виплати в Україні зараз:

29,5% українців мають від 2 001 до 3 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень;

0,6% – до 2 000 гривень.

Як збільшити розмір пенсії

Мінімальна вікова пенсія зараз – 2 093 гривні, такі виплати отримують особи, які продовжують працювати.

Для того аби зробити пенсійні виплати значно більшими, ви можете оформити надбавки. Деякі з них нараховуються всім, для інших потрібні спеціальні довідки.

Які надбавки існують:

Вікові

Такі доплати нараховуються автоматично у місяць, коли особа досягає вказаного віку:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

За дітей

Якщо з пенсіонером проживає неповнолітня особа, він може оформити доплату у розмірі 150 гривень. Для цього необхідно подати відповідну заяву до ПФУ.

Через особливі обставини

Надбавку у розмірі 837 гривень можуть отримати громадяни, які підпадають під наступні категорії: