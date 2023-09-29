Увеличатся ли пенсии
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, украинское правительство провело две индексации в течение 2023 года. Выплаты значительного количества пенсионеров выросли. До конца 2023 года увеличение пенсий не планируется.
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Пенсионные выплаты в Украине сейчас:
- 29,5% украинцев имеют от 2001 до 3000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен;
- 0,6% – до 2 000 гривен.
Как увеличить размер пенсии
Для того чтобы сделать пенсионные выплаты значительно больше, вы можете оформить надбавки. Некоторые из них начисляются всем, другим нужны специальные справки.
Какие надбавки существуют:
Возрастные
Такие доплаты начисляются автоматически в месяц, когда лицо достигает указанного возраста:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
За детей
Если с пенсионером проживает несовершеннолетнее лицо, он может оформить доплату в размере 150 гривен. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФУ.
В силу особых обстоятельств
Надбавку в размере 837 гривен могут получить граждане, подпадающие под следующие категории:
- старше 80 лет и не могут самостоятельно себя обслуживать;
- не имеют достаточного финансового обеспечения;
- нуждаются в особом уходе специалистов.