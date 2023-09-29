Чи збільшаться пенсії
Попри складну економічну ситуацію в країні, український уряд провів дві індексації протягом 2023 року. Виплати значної кількості пенсіонерів зросли. До кінця 2023 року збільшення пенсій не планується.
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Пенсійні виплати в Україні зараз:
- 29,5% українців мають від 2 001 до 3 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень;
- 0,6% – до 2 000 гривень.
Як збільшити розмір пенсії
Для того аби зробити пенсійні виплати значно більшими, ви можете оформити надбавки. Деякі з них нараховуються всім, для інших потрібні спеціальні довідки.
Які надбавки існують:
Вікові
Такі доплати нараховуються автоматично у місяць, коли особа досягає вказаного віку:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
За дітей
Якщо з пенсіонером проживає неповнолітня особа, він може оформити доплату у розмірі 150 гривень. Для цього необхідно подати відповідну заяву до ПФУ.
Через особливі обставини
Надбавку у розмірі 837 гривень можуть отримати громадяни, які підпадають під наступні категорії:
- мають вік понад 80 років і не можуть самостійно себе обслуговувати;
- не мають достатнього фінансового забезпечення;
- потребують особливого догляду спеціалістів.