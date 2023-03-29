Зросли на 20%: в Кабміні озвучили головні розміри пенсій

Ще на початку березня українським пенсіонерам почали нараховувати нові пенсії з урахуванням індексації. Її рівень цьогоріч становив 19,7%.

Підсумки індексації у березні

Цьогоріч українські пенсії після індексації зросли майже на 20%. Це торкнулося понад 10,5 мільйонів осіб.

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Як розповів Денис Шмигаль, попри складну економічну ситуацію в Україні провели вже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни.

Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень.

А середній розмір пенсії склав 5 200 гривень.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо усім хто цього потребує.

Інші підвищення виплат

Підвищення виплат відбулося ще й для військових пенсіонерів та ліквідаторів Чорнобильської аварії на ЧАЕС.

Зверніть увага, що середній розмір підвищення для цих категорій

До слова, у квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, з урахуванням збільшеного страхового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.

Додаткові доплати за віком, які свого часу ініціював Володимир Зеленський, також залишаються чинними.

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Чому розміри індексації не всіх влаштували

У березні чимало категорій пенсіонерів отримали нові суми пенсій внаслідок індексації, однак хтось отримав занадто малу суму, а хтось – взагалі нічого.

Є скарга від пенсіонера, що йому додали лише 100 гривень, хоч він має ІІ групу інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. Важливо додати, що пенсію було призначено у 2021 році, і вона становить 2 700 гривень зі стажем у 31 рік.

Втім пенсії, які призначені у 2021 та 2022 роках, – вже з урахуванням сучаснішої заробітної плати, тому після індексації їх збільшили тільки на 100 гривень. І навіть попри те, що пенсіонер має статус потерпілого внаслідок катастрофи на ЧАЕС, йому не підняли пенсію через те, що індексація стосується лише основи пенсії, без будь-яких інших доплат.