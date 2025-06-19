Реформа пенсійної системи: чого очікувати українцям у липні

В Україні хочуть реформувати пенсійну систему. Тому варто знати, чи будуть якісь зміни у порядку нарахування пенсій у липні 2025 року.

Як в Україні хочуть реформувати пенсійну систему

У вересні 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про впровадження в Україні бальної пенсійної системи. Офіційно вона мала стартувати 1 липня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Реформу пенсійної системи у грудні 2024 року представило Міністерство соціальної політики України. За словами заступниці міністерки Дарії Марчак, її спочатку мав розглянути уряд, а потім Верховна Рада.

Ми як міністерство розробили проєкт закону про реформу солідарної системи, проєкт закону про запровадження накопичувальної системи,

– розповіла Марчак.

Варто знати! Міністерство соціальної політики сподівалося, що Верховна Рада швидко розгляне законопроєкт про бальну систему, проте документ "застряг" в уряді.

Коли в Україні з’явиться бальна пенсійна система

Як повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк, наразі законопроєкт про запровадження бальної пенсійної системи навіть не зареєстрували у парламенті.

Те що потрібно проводити реформу, вже ніхто не сумнівається. Однак перспектива цієї бальної системи поки далека,

– зазначив Цимбалюк.

Для проведення пенсійної реформи необхідні додаткові гроші, яких сьогодні у бюджеті просто немає.

Має пройти певний перехідний період, перш ніж впроваджувати нову пенсійну систему.

Важливо! Тому про жодне впровадження пенсійної реформи з 1 липня 2025 року мова не йде.