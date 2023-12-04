Українці сплатили понад 12 мільйонів добровільних внесків на пенсійне страхування
4 грудня 2023, 10:41Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У ПФУ опублікували доні щодо участі українців у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Сума обчислюється у мільйонах.
Скільки грошей вклали українці
З 30 березня цього року українцям дозволили добровільно брати участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. З того часу вони здійснили внески на суму 12,1 мільйона гривень.
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Усього було здійснено 6 020 платежів, які розподілилися так:
- заплатили за себе – 85%;
- заплатили за іншу особу – 15%.
До слова найбільший за розміром одноразовий внесок був на суму 106 019 гривень.
Як взяти добровільну участь у системі
У Міністерстві юстиції розповіли, що для цього потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за місцем проживання.
Потрібно надати такі документи:
- заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за встановленою формою;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (завірена копія);
- трудова книжка (завірена копія);
- документ, що посвідчує особу (завірена копія).
Чому добровільну участь можуть не дозволити
- особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню;
- українець не відповідає іншим вимогам, визначених частиною першою статті 12 Закону (не досягла 16-річного віку);
- людина подала неповні або недостовірні відомості;
- уже є укладений договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким не виконала передбачені договором умови;
- особа бажає укласти договір на строк менше одного року.