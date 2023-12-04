Українці сплатили понад 12 мільйонів добровільних внесків на пенсійне страхування

4 грудня 2023, 10:41
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Джерело:

ПФУ

У ПФУ опублікували доні щодо участі українців у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Сума обчислюється у мільйонах.

Скільки грошей вклали українці

З 30 березня цього року українцям дозволили добровільно брати участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. З того часу вони здійснили внески на суму 12,1 мільйона гривень.

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Усього було здійснено 6 020 платежів, які розподілилися так:

  • заплатили за себе – 85%;
  • заплатили за іншу особу – 15%.
Зверніть увагу! Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування це можливість для українців, які працевлаштовані не офіційно, сплачувати пенсійні внески задля забезпечення хорошої пенсії у майбутньому.

До слова найбільший за розміром одноразовий внесок був на суму 106 019 гривень.

Як взяти добровільну участь у системі

У Міністерстві юстиції розповіли, що для цього потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за місцем проживання.

Потрібно надати такі документи:

  • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за встановленою формою;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (завірена копія);
  • трудова книжка (завірена копія);
  • документ, що посвідчує особу (завірена копія).

Чому добровільну участь можуть не дозволити

  • особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню;
  • українець не відповідає іншим вимогам, визначених частиною першою статті 12 Закону (не досягла 16-річного віку);
  • людина подала неповні або недостовірні відомості;
  • уже є укладений договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким не виконала передбачені договором умови;
  • особа бажає укласти договір на строк менше одного року.
Автор: Тетяна Стельмах