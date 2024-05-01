Як зміниться пенсії з 1 травня: хто отримає надбавки до виплат

Деякі пенсіонери з 1 травня отримуватимуть щомісячні надбавки до пенсії. Однак, якщо відповідатимуть певним умовам.

Хто отримає додаткові надбавки

Українські пенсіонери, які досягнуть 70-річного віку з 1 травня, отримуватимуть надбавки до пенсії. Однак, за умови, що пенсія такої особи менше ніж 10 340,35 гривні. Такий перерахунок відбудеться автоматично, тобто звертатися до ПФУ не потрібно.

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Таким чином, розміри додаткових виплат залежать від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

Чи можна отримати ще якісь надбавки до пенсії

Надбавка не сумується, а лише збільшується. Тобто, наприклад, у 75 років пенсіонер отримає 456 гривень, а не 300 + 456 гривень.

Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях можуть отримувати виплати від ВПП ООН. Однак, якщо відповідатимуть трьом умовам:

Пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні; Пенсія має бути не більше 3 250 гривень; Відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

! Щоб отримати таку надбавку, не потрібно писати заяву або звертатися до Пенсійного фонду – це робиться автоматично. Нарахування доплати від ООН проводиться разом із пенсійними виплатами.