Пенсія без стажу: чи реально отримати виплати

29 квітня 2024, 08:00
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Джерело:

Дія

Українці мають можливість отримувати щомісячну допомогу замість пенсії, якщо не набули достатню кількість стажу або не мають його зовсім. Проте, розмір таких виплат є доволі скромним.

Що відомо про тимчасову державну допомогу 

При досягненні 65 років, пенсіонери, які взагалі не напрацювали страхового стажу – можуть претендувати на тимчасову допомогу від держави. Водночас ті, хто набули неповний стаж –  можуть оформити тимчасову державну допомогу уже в 63 роки.

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Станом на 2024 рік, розмір виплат становить 2 361 гривню щомісячно. Аби отримати ці кошти, пенсіонер має звернутись до місцевого центру соціального захисту.

Важливо! Пенсіонеру можуть відмовити у наданні виплат у випадку, якщо у особи є: незадекларовані доходи, значні покупки та витрати, так і наявність більше ніж одного автомобіля та інше.

Як оформити виплати: перелік документів

Для оформлення виплат необхідно подати відповідні документи до місцевого центру соціального захисту:

  • заява;
  • посвідчення особи;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка, що засвідчує трудовий стаж;
  • декларація про доходи;
  • відомості про майновий стан;
  • відомості про стан родини (доходи цих членів сім'ї враховані у декларації).
Зауважте! Рішення про призначення тимчасової допомоги приймається відповідним органом протягом 10 календарних днів з дня звернення.
Автор: Катерина Добровольська