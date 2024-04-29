Пенсія без стажу: чи реально отримати виплати

Українці мають можливість отримувати щомісячну допомогу замість пенсії, якщо не набули достатню кількість стажу або не мають його зовсім. Проте, розмір таких виплат є доволі скромним.

Що відомо про тимчасову державну допомогу

При досягненні 65 років, пенсіонери, які взагалі не напрацювали страхового стажу – можуть претендувати на тимчасову допомогу від держави. Водночас ті, хто набули неповний стаж – можуть оформити тимчасову державну допомогу уже в 63 роки.

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Станом на 2024 рік, розмір виплат становить 2 361 гривню щомісячно. Аби отримати ці кошти, пенсіонер має звернутись до місцевого центру соціального захисту.

Як оформити виплати: перелік документів

Пенсіонеру можуть відмовити у наданні виплат у випадку, якщо у особи є: незадекларовані доходи, значні покупки та витрати, так і наявність більше ніж одного автомобіля та інше.

Для оформлення виплат необхідно подати відповідні документи до місцевого центру соціального захисту:

заява;

посвідчення особи;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка, що засвідчує трудовий стаж;

декларація про доходи;

відомості про майновий стан;

відомості про стан родини (доходи цих членів сім'ї враховані у декларації).

Рішення про призначення тимчасової допомоги приймається відповідним органомпротягом 10 календарних днівз дня звернення.