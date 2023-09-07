Українці втратять пенсії: як зберегти свої виплати

Процедура ідентифікація є обов'язковою для отримувачів соціальних виплат. Уряд затвердив список осіб, які можуть не проходити цю процедуру.

Для чого потрібна ідентифікація Щоб продовжити отримувати пенсію, українці мають проходити щорічну ідентифікацію. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн безпосередньо в “Ощадбанку”. Читайте також Військові пенсії: які виплати отримують українці з інвалідністю Уряд продовжив термін фізичної ідентифікації до кінця січня 2024 року. ВПО можуть взагалі не проходити цю процедуру. Оскільки переселенців перевіряють на право виплат кожні 6 місяців.

Фізична ідентифікація

ВПО, які перебували на обліку до 24 лютого 2022 року отримали можливість пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2023 року.

Для проходження цієї процедури потрібно завітати у найближче відділення “Ощадбанку”. Які документи потрібно мати при собі:

паспорт або інший документ для засвідчення особи;

основна платіжна картка чи електроне пенсійне посвідчення.

При проходженні ідентифікації, особі доведеться здійснити платіжну операцію, де потрібно ввести PIN-код.

Дистанційна ідентифікація

Після початку повномасштабного вторгнення, уряд ввів можливість проходити цю процедуру на відстані. Способи дистанційного проходження ідентифікації:

через відеоконференцію;

у особистому кабінеті на сайті ПФУ при підтвердженні через “Дію.Підпис”;

Якщо особа перебуває закордоном, громадянин має право пройти ідентифікацію у консульській установі.