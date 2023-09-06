Які види пенсій отримують українці
Джерело:ПФУ
Уряд України визначив, які пенсійні виплати мають змогу отримати українці. Усього затверджено чотири види пенсій, зокрема йдеться про грошову допомогу за станом здоров'я.
Види пенсійних виплат в Україні
Українці мають змогу отримувати пенсію після закінчення кар'єри як допомогу для життєзабезпечення та через погіршений стан здоров'я. У ПФУ уточнюють, що особа може розраховувати лише на один вид виплат, вони не сумуються і не надаються паралельно.
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В Україні існує 4 основні види пенсійних виплат:
- За вислугою років
Така виплата надається особам, які займалися небезпечною для здоров'я діяльністю. Перелік цих спеціальностей, визначено законодавством. Якщо ваша професія знаходиться у списку робіт, що призводять до значного погіршення здоров'я та втрати працездатності, ви можете вийти на пенсію раніше.
- За віком
Ця пенсія призначається після того, як людина набула потрібну кількість стажу. Зазвичай, громадяни України починають іти на заслужений відпочинок з 60 років.
Розмір пенсій за віком в Україні зараз:
- 0,6% осіб отримують 1 227,80 гривень;
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень.
На суму виплат напряму впливає розмір зарплати, яку ви офіційно отримували.
- По інвалідності
Такого роду виплата надається, якщо органи медико-соціальної експертизи констатували у особи інвалідність. На розмір цієї пенсії впливають група, вік постраждалого, стаж та кількість років до набуття ним 60 років.Зауважте! У деяких випадках комісія призначає повторний огляд особи через деякий час. Якщо громадянин не з'являється на експертизу, йому автоматично скасовують виплати.
Розмір виплат складає:
- 100% від пенсії за віком отримують громадяни, яким призначена І група;
- 90% – ІІ група;
- 50% – ІІІ група.
Пенсія за віком розраховується на момент набуття людиною інвалідності.
- За втратою годувальника
Ця виплата надається непрацездатним членам сім'ї, що перебували на утриманні померлого. Дітям така пенсія нараховується автоматично, особи дорослого віку мають довести свою неспроможність до самозабезпечення.