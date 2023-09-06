Які види пенсій отримують українці

Уряд України визначив, які пенсійні виплати мають змогу отримати українці. Усього затверджено чотири види пенсій, зокрема йдеться про грошову допомогу за станом здоров'я.

Види пенсійних виплат в Україні

Українці мають змогу отримувати пенсію після закінчення кар'єри як допомогу для життєзабезпечення та через погіршений стан здоров'я. У ПФУ уточнюють, що особа може розраховувати лише на один вид виплат, вони не сумуються і не надаються паралельно.

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В Україні існує 4 основні види пенсійних виплат:

За вислугою років

Така виплата надається особам, які займалися небезпечною для здоров'я діяльністю. Перелік цих спеціальностей, визначено законодавством. Якщо ваша професія знаходиться у списку робіт, що призводять до значного погіршення здоров'я та втрати працездатності, ви можете вийти на пенсію раніше.

За віком

Ця пенсія призначається після того, як людина набула потрібну кількість стажу. Зазвичай, громадяни України починають іти на заслужений відпочинок з 60 років.

Розмір пенсій за віком в Україні зараз:

0,6% осіб отримують 1 227,80 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень.

На суму виплат напряму впливає розмір зарплати, яку ви офіційно отримували.

По інвалідності

Такого роду виплата надається, якщо органи медико-соціальної експертизи констатували у особи інвалідність. На розмір цієї пенсії впливають група, вік постраждалого, стаж та кількість років до набуття ним 60 років.

У деяких випадках комісія призначає повторний огляд особи через деякий час. Якщо громадянин не з'являється на експертизу, йому автоматично скасовують виплати.

Розмір виплат складає:

100% від пенсії за віком отримують громадяни, яким призначена І група;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Пенсія за віком розраховується на момент набуття людиною інвалідності.

За втратою годувальника

Ця виплата надається непрацездатним членам сім'ї, що перебували на утриманні померлого. Дітям така пенсія нараховується автоматично, особи дорослого віку мають довести свою неспроможність до самозабезпечення.