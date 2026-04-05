Робота на пенсії має наслідки: чи справді вигідно працювати після 60

Значна частина українців не припиняє трудову діяльність навіть після досягнення пенсійного віку. У такий спосіб вони свідомо відкладають перехід до повноцінного відпочинку. Чи вигідно це після 60, читайте далі.

Чи вигідно працювати на пенсії в Україні?

Робота після 60 років може безпосередньо впливати на розмір майбутніх пенсійних виплат, однак її вигідність залежить від кількох факторів. У Пенсійному фонді пояснили, що у випадку коли людина має право на пенсію, але відкладає її оформлення та продовжує працювати, їй зараховують додатковий страховий стаж.

Однак механізм підвищення є чітко визначеним. За кожен повний місяць відстрочки після досягнення пенсійного віку передбачено надбавку:

0,5%, якщо відкладення триває до 5 років;

0,75%, якщо понад 60 місяців.

У підсумку навіть один рік роботи після 60 років може збільшити пенсію приблизно на 6%, що робить таке рішення фінансово доцільним у багатьох випадках.

Чи можна отримувати пенсію та зарплату одночасно?

Також варто враховувати, що працюючі пенсіонери можуть отримувати пенсію і зарплату одночасно, але частина доплат і надбавок для них не застосовується. Це означає, що короткостроково дохід може бути вищим, однак довгостроковий ефект для пенсії залежить від того, чи відкладався її вихід і як змінювалися показники стажу та доходу.

Також законодавство передбачає обмеження, зауважує ПФУ. Підвищення не застосовується до осіб, яким раніше вже призначалася пенсія іншого виду або виплати за іншими законами чи в іншій державі.

Які ще нюанси варто знати працюючим пенсіонерам?

Водночас є низка нюансів, які впливають на кінцевий результат. Зокрема, до розрахунку беруться лише повні місяці страхового стажу, відповідно за неповні періоди підвищення не нараховується.

Зауважте! Намір відкласти вихід на пенсію необхідно офіційно зафіксувати, звернувшись до органів Пенсійний фонд України до досягнення пенсійного віку.

Окремий важливий фактор у призначенні пенсії це рівень заробітної плати під час роботи після 60 років. Якщо людина продовжує працювати офіційно і отримує вищу зарплату, це може позитивно вплинути на індивідуальний коефіцієнт заробітку, який використовується у формулі розрахунку пенсії.

В окремих випадках це дає більший ефект, ніж сам факт відтермінування виходу на пенсію.

Що відомо про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам?