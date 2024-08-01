Пенсійні виплати шахтарям: яка пенсія в шахтарів у 2024 році

Багатьох українців цікавить питання, яка нині пенсія в шахтарів. Утім, її розмір залежить від низки факторів та моє свої мінімальні показники.

Пенсійне забезпечення шахтарів в Україні

Право на пенсійне забезпечення шахтарів та членів їх сімей визначено законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про підвищення престижності шахтарської праці". Утім, отримувати шахтарську пенсію можуть чоловіки, які відпрацювали не менш як 15 років на підземних роботах, та жінки, які відпрацювали не менш як 7,5 року на підземних роботах.

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Отже, мінімальний розмір пенсії шахтарям встановлюється в розмірі 80 відсотків його заробітної плати (доходу), від якої обчислюється пенсія, але має становити не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Станом на серпень 2024 року це 7083 гривні.

За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.