Пенсійне забезпечення шахтарів в Україні

Право на пенсійне забезпечення шахтарів та членів їх сімей визначено законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про підвищення престижності шахтарської праці". Втім, отримувати шахтарську пенсію можуть ті, хто відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок.

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Таким чином, мінімальний розмір пенсії шахтарям встановлюється у розмірі 80 відсотків його заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Станом на серпень 2024 року – 7 083 гривні.

Зауважте! За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.