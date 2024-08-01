Як отримати додатковий стаж

Українці можуть придбати собі додатковий стаж. Така опція доступна для всіх громадян старше 16 років.

Читайте також Кредит під 0%: українці можуть вигідно купити сонячні або вітрові електростанції

Таким чином громадяни можуть не тільки забезпечити собі пенсію, а і збільшити її розмір. Аби придбати повний місяць стажу необхідно сплатити щонайменше суму мінімального страхового внеску. Зараз це 1 760 гривень. Тобто за повний рік стажу доведеться сплатити 21 120 гривень.

Зауважте! Вносити такі внески особа може у довільному порядку, самостійно визначивши комфортну суму.

Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію

Аби піти на пенсію, громадянин має набути мінімально потрібну кількість стажу. Цьогоріч ці мінімуми такі: