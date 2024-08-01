Що пропонують українцям

Міненергетики заявило, що фінансова підтримка надається фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генерувальні установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел.

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Держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту на покупку устаткування — сонячних або вітрових електростанції із системами зберігання,
– написали у міністерстві.

Умови у такого кредиту прості:

  • Кредит – під 0%
  • Термін кредитування – 10 років
  • Сума кредиту – до 480 тисяч гривень

Як отримати кредит

Спершу потрібно звернутися у один із банків:

  • АТ КБ "Приватбанк"
  • АТ "Ощадбанк"
  • АБ "Укргазбанк"
  • АТ "Сенс Банк"
  • АТ "КБ "Глобус"

Також варто підготувати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина України
  • ідентифікаційний код
  • довідка про доходи
  • документи на обладнання, яке плануєте придбати

Далі тримані гроші потрібно витратити на купівлю сонячних та вітряних електростанцій та ввести їх у роботу.