Що пропонують українцям

Міненергетики заявило, що фінансова підтримка надається фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генерувальні установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел.

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Держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту на покупку устаткування — сонячних або вітрових електростанції із системами зберігання,

– написали у міністерстві.

Умови у такого кредиту прості:

Кредит – під 0%

Термін кредитування – 10 років

Сума кредиту – до 480 тисяч гривень

Як отримати кредит

Спершу потрібно звернутися у один із банків:

АТ КБ "Приватбанк"

АТ "Ощадбанк"

АБ "Укргазбанк"

АТ "Сенс Банк"

АТ "КБ "Глобус"

Також варто підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код

довідка про доходи

документи на обладнання, яке плануєте придбати

Далі тримані гроші потрібно витратити на купівлю сонячних та вітряних електростанцій та ввести їх у роботу.