Що пропонують українцям
Міненергетики заявило, що фінансова підтримка надається фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генерувальні установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел.
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Держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту на покупку устаткування — сонячних або вітрових електростанції із системами зберігання,
– написали у міністерстві.
Умови у такого кредиту прості:
- Кредит – під 0%
- Термін кредитування – 10 років
- Сума кредиту – до 480 тисяч гривень
Як отримати кредит
Спершу потрібно звернутися у один із банків:
- АТ КБ "Приватбанк"
- АТ "Ощадбанк"
- АБ "Укргазбанк"
- АТ "Сенс Банк"
- АТ "КБ "Глобус"
Також варто підготувати такий пакет документів:
- паспорт громадянина України
- ідентифікаційний код
- довідка про доходи
- документи на обладнання, яке плануєте придбати
Далі тримані гроші потрібно витратити на купівлю сонячних та вітряних електростанцій та ввести їх у роботу.