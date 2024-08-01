Что предлагают украинцам

Минэнергетики заявило, что финансовая поддержка предоставляется физическим лицам, которые устанавливают в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников.

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Государство полностью компенсирует процентную ставку по кредиту на покупку оборудования - солнечных или ветровых электростанции с системами хранения,

– написали в министерстве.

Условия у такого кредита просты:

Кредит – под 0%

Срок кредитования – 10 лет

Сумма кредита – до 480 тысяч гривен

Как получить кредит

Сначала нужно обратиться в один из банков:

АО КБ "Приватбанк"

АО "Ощадбанк"

АБ "Укргазбанк"

АО "Сенс Банк"

АО "КБ "Глобус"

Также стоит подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

справка о доходах

документы на оборудование, которое планируете приобрести

Далее держанные деньги нужно потратить на покупку солнечных и ветряных электростанций и ввести их в работу.