Что предлагают украинцам
Минэнергетики заявило, что финансовая поддержка предоставляется физическим лицам, которые устанавливают в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников.
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Государство полностью компенсирует процентную ставку по кредиту на покупку оборудования - солнечных или ветровых электростанции с системами хранения,
– написали в министерстве.
Условия у такого кредита просты:
- Кредит – под 0%
- Срок кредитования – 10 лет
- Сумма кредита – до 480 тысяч гривен
Как получить кредит
Сначала нужно обратиться в один из банков:
- АО КБ "Приватбанк"
- АО "Ощадбанк"
- АБ "Укргазбанк"
- АО "Сенс Банк"
- АО "КБ "Глобус"
Также стоит подготовить такой пакет документов:
- паспорт гражданина Украины
- идентификационный код
- справка о доходах
- документы на оборудование, которое планируете приобрести
Далее держанные деньги нужно потратить на покупку солнечных и ветряных электростанций и ввести их в работу.