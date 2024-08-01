Как получить дополнительный стаж
Украинцы могут приобрести себе дополнительный стаж. Такая опция доступна для всех граждан старше 16 лет.
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Таким образом граждане могут не только обеспечить себе пенсию, а и увеличить ее размер. Чтобы приобрести полный месяц стажа необходимо оплатить как минимум сумму минимального страхового взноса. Сейчас это 1 760 гривен. То есть за полный год стажа придется заплатить 21 120 гривен.
Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию
Чтобы уйти на пенсию, гражданин должен приобрести минимально нужное количество стажа. В этом году эти минимумы такие:
- для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа;
- в 63 года – 21 год стажа;
- 65 лет – 15 лет стажа.