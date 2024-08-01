Пенсионное обеспечение шахтеров в Украине

Право на пенсионное обеспечение шахтеров и членов их семей определено законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О повышении престижности шахтерского труда". Впрочем, получать шахтерскую пенсию могут те, кто отработали на подземных работах не менее 15 лет для мужчин и 7,5 лет для женщин.

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Таким образом, минимальный размер пенсии шахтерам устанавливается в размере 80 процентов его заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия, но не менее трех размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на август 2024 года – 7 083 гривны.

Заметьте! За каждый полный год стажа работы на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость на которых давала и дает право на пенсию на льготных условиях, в страховой стаж дополнительно засчитывается по одному году.