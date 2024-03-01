На яку пенсію можна розраховувати, якщо бракує стажу

У ситуації, коли особа досягла пенсійного віку, проте не має необхідного стажу, вона може отримувати тимчасову державну допомогу. Соціальні служби надають її до досягнення віку, з якого людина набуде право на призначення пенсії.

Який розмір тимчасової допомоги

Розмір таких соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середнім доходом на кожного члена сім'ї за останні пів року.

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Водночас такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що зараз становить 3 028 гривень.

! Для отримання цієї допомоги необхідний стаж роботи – не менше 15 років.

При цьому, допомога переглядається кожні пів року з урахуванням змін фінансового стану людини та її середньомісячного доходу, і виплачується до моменту, коли людина стає пенсіонером.

Як отримати допомогу

Для отримання соціальної допомоги за віком необхідно звернутися до відповідних територіальних установ соціального захисту за місцем реєстрації. При цьому важливо мати при собі такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довідку про страховий стаж від Пенсійного фонду;

відомості про доходи та майновий стан за останні пів року до дати звернення за допомогою;

заяву.

Як "докупити" стаж

Якщо людина не має достатньо стажу, вона може отримати пенсію лише досягнувши 65 років. Проте існує можливість офіційно "докупити" стаж в разі нестачі кількох років.

Це можна зробити через добровільне пенсійне страхування, сплачуючи внески самостійно або за когось іншого.

При цьому, для внесення до Державного реєстру та отримання пенсійного статусу потрібно сплатити мінімальний внесок – 22% від мінімальної заробітної плати. А щоб "докупити" стаж – необхідно підписати договір з Пенсійним фондом України.