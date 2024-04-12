Мінімальна пенсія: які зараз виплати отримують українці

Деякі громадяни отримують мінімальні пенсійні виплати. Однак, від початку 2024 року рівень цих виплат для українських пенсіонерів зріс.

Який розмір мінімальної пенсії в Україні

Мінімальна пенсія в Україні для осіб, які не мають достатнього страхового стажу, на 100% залежить від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Він з 1 січня 2024 року він становить – 2 361 гривню.

Дивіться також Як нараховується пенсія за віком: пояснення ПФУ

Проте, в процесі весняної індексації пенсій в Україні було здійсненно також підвищення найнижчих виплат – на 364 гривні. В результаті, мінімальна "соціальна" пенсія була збільшена до 2 725 гривень, та нині перебуває на такому рівні.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень.

Таку соціальну пенсію отримують особи із 65-річного віку за умови, що взагалі не мають страхового стажу. Адже перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу.

Мінімальна пенсія при повному страховому стажі

У квітні, своєю чергою, відбулося підвищення для 65-річних пенсіонерів, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Адже Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.

Додатково з 1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

Відповідно, оскільки мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень, то своєю чергою мінімальні виплати для таких пенсіонерів зросли до 3 200 гривень.