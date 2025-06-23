Пенсійний вік для жінок: в скільки можна вийти на пенсію у 2025 році

Ще 15 років тому жінки в Україні мали право вийти на заслужений відпочинок раніше, ніж чоловіки. Наразі пенсійний вік для обох статей однаковий.

Який пенсійний вік для жінок в Україні

Пенсійний вік для жінок сьогодні в Україні становить 60 років. Однак для виходу на пенсію за віком у 2025 році українкам потрібно мати певну кількість стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році вимоги для виходу на пенсію за віком складають:

для пенсії у 60 років – не менше 32 років страхового стажу;

для пенсії у 63 роки – від 22 до 32 років страхового стажу;

для пенсії у 65 років – від 15 до 22 років страхового стажу.

Який пенсійний вік для жінок з дітьми

Пенсійний вік для жінок, які народили трьох дітей, наразі такий же, як і для інших українок. Втім деякі жінки з дітьми в Україні все ж мають право на дострокову пенсію.

Українки, які виховали п’ять і більше дітей, можуть вийти на пенсію у 50 років, якщо мають щонайменше 15 років стажу.

Жінки, які мають дитину з інвалідністю і виховували її до шести років, теж можуть отримати пенсію у 50 років за наявності 15 років стажу.

Важливо! До страхового стажу враховується також декретна відпустка до трьох років. Тому жінка, яка має 29 років стажу, у 2025 році все ж може вийти на пенсію у 60 років, якщо була у декреті 3 роки.

Як змінювався пенсійний вік жінок в Україні

Пенсійний вік для жінок почав зростати у 2011 році, коли був прийнятий новий закон. До того часу жінки мали право вийти на відпочинок у 55 років.

З 2011-го пенсійний вік жінок поступово зростав на 6 місяців щороку.

Підвищення тривало до 2021 року, коли пенсійний вік жінок чоловіків і жінок зрівнявся і був встановлений на рівні 60 років.

Варто знати! Окрім змін пенсійного віку, поступово зростає розмір необхідного страхового стажу. Так, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році необхідно буде мати вже не менше 35 років стажу.