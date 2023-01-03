Відтепер при реєстрації автомобіля доведеться заплатити більше: як змінився збір

В Україні з 1 січня 2023 було встановлено новий пенсійний збір при першій реєстрації легкового автомобіля. Це пов'язано із переглядом прожиткового мінімуму.

На скільки зміниться вартість реєстрації

Оскільки прожитковий мінімум зріс до 2 684 гривні у 2023 році, сума пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля теж змінилася. Вона залежить від вартості автомобіля:

3 % — якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року ( до 442 860 гривень );

); 4 % — якщо вартість легкового автомобіля становить від 442 860 гривень до 778 360 гривень ;

; 5 % — якщо об'єкт оподаткування перевищує 778 360 гривень.

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Вартість автомобіля визначається відповідно до:

договору купівлі-продажу;

договору міни;

довідки органів митної служби;

акта експертної оцінки вартості автомобіля;

інших документів, що підтверджують цю вартість.

При першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля фізичні особи сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. При цьому не важливо, чи автомобіль куплений в автосалоні, чи завезений з-за кордону, чи є вживаним.

Зазначений податок сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації автомобіля в сервісних центрах МВС. Варто зазначити, що цей податок розраховується без урахування ПДВ.