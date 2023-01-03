Відтепер при реєстрації автомобіля доведеться заплатити більше: як змінився збір
3 січня 2023, 11:29Читать новость на русском
Джерело:Головний сервісний центр МВС
В Україні з 1 січня 2023 було встановлено новий пенсійний збір при першій реєстрації легкового автомобіля. Це пов'язано із переглядом прожиткового мінімуму.
На скільки зміниться вартість реєстрації
Оскільки прожитковий мінімум зріс до 2 684 гривні у 2023 році, сума пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля теж змінилася. Вона залежить від вартості автомобіля:
- 3 % — якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (до 442 860 гривень);
- 4 % — якщо вартість легкового автомобіля становить від 442 860 гривень до 778 360 гривень;
- 5 % — якщо об'єкт оподаткування перевищує 778 360 гривень.
Цікаво "Окупилися одним пострілом": чому "Повернись живим" купує на фронт лише нові автоЗверніть увагу! При першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля фізичні особи сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. При цьому не важливо, чи автомобіль куплений в автосалоні, чи завезений з-за кордону, чи є вживаним.
Вартість автомобіля визначається відповідно до:
- договору купівлі-продажу;
- договору міни;
- довідки органів митної служби;
- акта експертної оцінки вартості автомобіля;
- інших документів, що підтверджують цю вартість.
Зазначений податок сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації автомобіля в сервісних центрах МВС. Варто зазначити, що цей податок розраховується без урахування ПДВ.