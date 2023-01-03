На сколько изменится стоимость регистрации

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Поскольку прожиточный минимум вырос до 2684 гривен в 2023 году, сумма пенсионного сбора при первой регистрации автомобиля тоже изменилась. Согласно пункту 8 статьи 4 закона «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» его размер устанавливается следующим образом:

3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (442 860 гривен);

4 % — если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (более 442 860 гривен, но не превышает или равна 778 360 гривен);

5% - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (778 360 гривен).

Согласно пункту 7 статьи 1 закона "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" при первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля физические лица уплачивают сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. При этом не важно, автомобиль куплен в автосалоне, завезен из-за границы, является ли подержанным.

Стоимость автомобиля определяется согласно:

договора купли-продажи;

договора мены;

справки органов таможенной службы;

акта экспертной оценки стоимости автомобиля;

других документов, подтверждающих эту стоимость.

Указанный налог уплачивается на бюджетные счета, открытые в главных управлениях Казначейства, по месту проведения первой государственной регистрации автомобиля в сервисных центрах МВД. Следует отметить, что этот налог рассчитывается без учета НДС.