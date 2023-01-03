На скільки зміниться вартість реєстрації
Оскільки прожитковий мінімум зріс до 2 684 гривні у 2023 році, сума пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля теж змінилася. Вона залежить від вартості автомобіля:
- 3 % — якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (до 442 860 гривень);
- 4 % — якщо вартість легкового автомобіля становить від 442 860 гривень до 778 360 гривень;
- 5 % — якщо об'єкт оподаткування перевищує 778 360 гривень.
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Вартість автомобіля визначається відповідно до:
- договору купівлі-продажу;
- договору міни;
- довідки органів митної служби;
- акта експертної оцінки вартості автомобіля;
- інших документів, що підтверджують цю вартість.
Зазначений податок сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації автомобіля в сервісних центрах МВС. Варто зазначити, що цей податок розраховується без урахування ПДВ.