Пенсію у серпні можуть не виплатити: ПФУ нагадав про важливу вимогу

У серпні частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат, якщо не виконає одну з обов'язкових вимог. Пояснюємо, кого це стосується та що потрібно врахувати тисячам українцям цього місяця.

Чому пенсію можуть не виплатити

Для частини українських пенсіонерів отримання виплат залежить не лише від права на пенсію, а й від своєчасного проходження фізичної ідентифікації. Як нагадали у Пенсійному фонді України, без виконання цієї вимоги виплату пенсії можуть призупинити.

Обов'язок проходити фізичну ідентифікацію передбачений статтею 47-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Кого стосується ця вимога

Насамперед фізичну ідентифікацію мають проходити пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, але продовжують отримувати українську пенсію на рахунок у вітчизняному банку.

Крім того, така вимога поширюється і на пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Лише після підтвердження особи Пенсійний фонд продовжує перераховувати виплати у звичному порядку.

Коли потрібно пройти ідентифікацію

Пенсійний фонд наголошує, що фізичну ідентифікацію необхідно проходити до 31 грудня кожного календарного року.

Наприклад, якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію у 2025 році, він отримуватиме пенсію протягом 2026 року, або щоб виплати продовжували надходити у 2027 році, процедуру потрібно пройти вже до кінця 2026 року.

Як підтвердити особу пенсіонера

Фізична ідентифікація потрібна для того, щоб Пенсійний фонд переконався: пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена.

Пройти процедуру можна кількома способами. Зокрема, особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ із використанням доступних електронних інструментів.

Раніше ми також розповідали, у яких ще випадках Пенсійний фонд може призупинити виплату пенсії та як поновити нарахування коштів після усунення причин.