Почему пенсию могут не выплатить

Для части украинских пенсионеров получение выплат зависит не только от права на пенсию, но и от своевременного прохождения физической идентификации. Как напомнили в Пенсионном фонде Украины, без выполнения этого требования выплату пенсии могут приостановить.

Обязанность проходить физическую идентификацию предусмотрена статьей 47-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кого касается это требование

Прежде всего физическую идентификацию должны проходить пенсионеры, которые временно проживают за пределами Украины, но продолжают получать украинскую пенсию на счет в отечественном банке.

Кроме того, это требование распространяется и на пенсионеров, находящихся на временно оккупированных территориях. Только после подтверждения личности Пенсионный фонд продолжает перечислять выплаты в обычном порядке.

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Когда необходимо пройти идентификацию

Пенсионный фонд подчеркивает, что физическую идентификацию необходимо пройти до 31 декабря каждого календарного года.

Например, если пенсионер прошел идентификацию в 2025 году, он будет получать пенсию в течение 2026 года, а чтобы выплаты продолжали поступать в 2027 году, процедуру необходимо пройти уже до конца 2026 года.

Как подтвердить личность пенсионера

Физическая идентификация необходима для того, чтобы Пенсионный фонд убедился: пенсию получает именно тот человек, которому она назначена.

Пройти процедуру можно несколькими способами. В частности, лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием доступных электронных инструментов.

Ранее мы также рассказывали, в каких еще случаях Пенсионный фонд может приостановить выплату пенсии и как возобновить начисление средств после устранения причин.