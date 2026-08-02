Чому пенсію можуть не виплатити

Для частини українських пенсіонерів отримання виплат залежить не лише від права на пенсію, а й від своєчасного проходження фізичної ідентифікації. Як нагадали у Пенсійному фонді України, без виконання цієї вимоги виплату пенсії можуть призупинити.

Обов'язок проходити фізичну ідентифікацію передбачений статтею 47-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Кого стосується ця вимога

Насамперед фізичну ідентифікацію мають проходити пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, але продовжують отримувати українську пенсію на рахунок у вітчизняному банку.

Крім того, така вимога поширюється і на пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Лише після підтвердження особи Пенсійний фонд продовжує перераховувати виплати у звичному порядку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Коли потрібно пройти ідентифікацію

Пенсійний фонд наголошує, що фізичну ідентифікацію необхідно проходити до 31 грудня кожного календарного року.

Наприклад, якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію у 2025 році, він отримуватиме пенсію протягом 2026 року, або щоб виплати продовжували надходити у 2027 році, процедуру потрібно пройти вже до кінця 2026 року.

Як підтвердити особу пенсіонера

Фізична ідентифікація потрібна для того, щоб Пенсійний фонд переконався: пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена.

Пройти процедуру можна кількома способами. Зокрема, особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ із використанням доступних електронних інструментів.

Раніше ми також розповідали, у яких ще випадках Пенсійний фонд може призупинити виплату пенсії та як поновити нарахування коштів після усунення причин.