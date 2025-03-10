Позов проти Абрамовича: Велика Британія хоче судитися за гроші від продажу "Челсі"

Британський уряд наполягає на передачі Україні коштів від продажу "Челсі" й готовий відстоювати це рішення в суді. Лондон обіцяє, що гроші підуть на підтримку постраждалих від війни, навіть попри юридичні перешкоди.

Британія передасть Україні гроші від продажу "Челсі"

Британський уряд планує судитися з Абрамовичем, щоб розблокувати понад 2 мільярди фунтів стерлінгів від продажу "Челсі" для допомоги Україні, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Читайте також Франція надасть Україні 195 мільйонів євро з відсотків заморожених активів Росії

Британські чиновники все більше розчаровуються через глухий кут у переговорах з Абрамовичем щодо розподілу коштів, тому вони налаштовані відстоювати свою позицію в суді.

Уряд наполегливо працює над тим, щоб кошти від продажу Челсі якнайшвидше потрапили на гуманітарні потреби в Україні. Вони зараз заморожені у британському банку, доки створюється незалежний фонд для управління та розподілу грошей,

– заявив представник британського МЗС.

Як повідомляється, діалог із представниками Абрамовича, міжнародними експертами та партнерами триває, але Британія налаштована активізувати зусилля для розв’язання питання.

Зверніть увагу! За даними The Guardian, британський уряд поки не ухвалив остаточного рішення щодо позову, але розглядає його як найбільш ймовірний крок.

Що відомо про Абрамовичу та продаж "Челсі"