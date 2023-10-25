Від цього залежать депозити й інфляція: чи продовжить НБУ знижувати облікову ставку

26 жовтня комітет монетарної політики НБУ вкотре перегляне рівень облікової ставки. Банкіри з якими поспілкувався 24 Канал прогнозують, що регулятор продовжить знижувати її стрімкими темпами.

На скільки НБУ знизить ставку

Банкір Іван Світек зауважує, немає жодних сумнівів, що НБУ продовжить знижувати облікову ставку. На його думку, виходячи з показників інфляції, яка сповільнилася за підсумками вересня до 7,1%, швидше за все регулятор зважиться на зниження ставки до 18%.

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Iван Світек Голова правління Юнекс Банку Відверто кажучи, за таких темпів уповільнення темпу зростання цін можна було б робити ще сміливіші кроки щодо пом'якшення монетарної політики. Однак різке зниження ставки може призвести до падіння інтересу населення до вкладення накопичень на депозити, посилення тиску на гривню та активізації споживчого попиту. Що може призвести до прискорення інфляції.

Банкір також додає, що крім самої ставки не можна виключати й перегляду деяких інших параметрів дизайну монетарної політики, зокрема формули розрахунку прибутковості депосертифікатів та лімітів за ними.

"Деякі кроки в цьому напрямі регулятор зробив уже під час попереднього засідання Комітету з монетарної політики. Ймовірно, якісь рішення будуть ухвалені і цього четверга", – розповів під час розмови з 24 Каналом Світек.

На що впливає зміна рівня облікової ставки За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Тож чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Інший банкір Дмитро Замотаєв теж впевнений, що НБУ вкотре може змінити розмір облікової ставки. На його думку, скорочення може скласти 1 – 2 відсоткових пунктів – до 19 – 18%.

Як зниження ставки вплине на депозити

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Ця подія може вплинути на розмір дохідності за гривневими вкладами. Не виключено, що скорочення облікової ставки призведе до зниження ставок за новими вкладами щонайменше на 0,5 – 1,5% терміном від 9 місяців до 1 року та на 0,5 – 1% на вклади від 3 до 6 місяців. Саме тому я вважаю, що найближчі дні є оптимальними для відкриття нових вкладів.

Іван Світек зауважує, якщо очікування щодо зниження ставки виправдаються, не виключено, що глибина зниження ставок за строковими депозитами у гривні виявиться навіть більшою, ніж динаміка перегляду облікової ставки.

Так чи інакше, лише саме зниження облікової ставки на очікувані 2% призведе до синхронного та майже миттєвого перегляду максимальних ставок за депозитами у гривні до 15 – 16% річних,

– резюмує Світек.

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