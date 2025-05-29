Торгівельні переговори між США та Китаєм "застопорилися": що врятує угоду

Переговори про торгівельну угоду між США та Китаєм призупинилися. Тепер лише пряме спілкування лідерів двох країн допоможе зрушити перемовини з місця.

Як проходять торгівельні переговори США та Китаю

Торгівельні переговори США та Китаю зайшли у глухий кут. Для подальшого прогресу необхідний особистий дзвінок між американським президентом Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, перемовини з Китаєм щодо торгівельної угоди дещо "застопорилися".

Я б сказав, що вони трохи застопорилися. З огляду на масштаб і складність перемовин, я вважаю, що тут потрібно, аби обидва лідери безпосередньо долучилися до діалогу,

– заявив Бессент.

Втім Бессент, який на початку травня провів у Швейцарії переговори з китайськими чиновниками, вважає, що наступний раунд перемовин з Китаєм може відбутися "впродовж кількох тижнів". На швейцарській зустрічі США та КНР вже домовилися відступитися від 100 % тарифів на імпорт.

Варто знати! Востаннє лідери США та Китаю спілкувалися ще у січні, перед інавгурацією Трампа. Нещодавно президент США заявляв, що "можливо зателефонує" Сі Цзіньпіню наприкінці тижня. Проте розмова так і не відбулася, попри зростання напруги між країнами.

Які ще торгівельні переговори веде США

Міністр фінансів розповів, що США також веде торгівельні переговори з іншими країнами, окрім Китаю. Кілька угод, мовляв, вже перебувають на фінальній стадії, зокрема з Японією. У п’ятницю, 30 травня, представники США зустрічаються у Вашингтоні з японською делегацією.

Ці переговори відбуваються на тлі судових суперечок щодо законності нових тарифів Трампа. Однак Бессент заявив, що рішення судів ніяк не впливають на бажання країн укласти торгівельні угоди зі США.

Ми не бачимо жодних змін у позиції наших торгівельних партнерів. Вони підходять до перемовин добросовісно й прагнуть завершити угоди до завершення 90-денної паузи,

– додав Бессент.

Важливо! Дональд Трамп 9 квітня оголосив, що вводить 90-денну паузу на запровадження нових тарифів для більшості країн – на цей час вони знижені до 10%. За час паузи США хочуть укласти нові торгівельні угоди з цими країнами.